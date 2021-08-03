В Нью-Йорке в сентябре начнут требовать сертификаты о вакцинации

В Нью-Йорке в сентябре начнут требовать сертификаты о вакцинации против COVID-19 от посетителей мест общественного питания, тренажёрных залов и массовых мероприятий. Соответствующее заявление сделал мэр города Билл де Блазио, передает AP.

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Новое требование будет вводиться поэтапно в течение нескольких недель с конца августа, и станет обязательным с 13 сентября. Решение принято в целях сокращения роста числа случаев заражений, вызванных вариантом «дельта». Отметается, что допуск в эти места будет разрешен при получении хотя бы одной дозы вакцины.

Ранее президент США Джо Байден призвал власти штатов выплачивать каждому вновь привившемуся от коронавирусу американцу по $100.

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ФОТО: Джина Мун//РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусНью-Йорк
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