В Норвегии обнаружили новую разновидность коронавируса

Норвежские медики выявили в городе Тронхейме новую разновидность коронавируса, передает РИА Новости.

Главный врач коммуны Туве Росстад объяснил, что эту разновидность искали по международным базам и не смогли ее найти.

После того, как обнаружили более ускоренное заражение этим штаммом, был сделан вывод, что вирус мутировал. Расстад прогнозирует, что число заболевших COVID-19 будет только расти.

Ранее ученые заявили о возможности создать лекарство от всех типов коронавируса. Коронавирус COVID-19 имеет схожие слабые места с другими видами коронавируса, что может дать возможность создать одно лекарство от всех этих видов, передает издание мнение ученых из Университета штата Джорджия, опубликованное в журнале Science.

Они нашли белок, который отвечает, в том числе, за активацию сигнальных белков, создающих защиту против инфекции вируса. Этот белок также взаимодействует с одним из генов коронавирусов, а потому белок можно использовать как цель для противовирусных препаратов.

Ранее бразильские ученые установили, что коронавирус может вызывать шизофрению и болезнь Альцгеймера, атакуя клетки центральной нервной системы и создавая повреждения головного мозга, вплоть до атрофии целых его областей. Это свойство коронавируса касается не только тех, кто переносит болезнь с осложнениями, но и вообще всех, кто им заражен.

Эти наблюдения могут объяснить факт головных болей, сонливости, потери обоняния и судорог у переболевших коронавирусом. SARS-CoV-2 может активировать генетические заболевания, такие как шизофрения, болезнь Паркинсона и Альцгеймера.

Ранее профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн в эфире НСН рассказал, что летальность от коронавируса в России вдвое выше, чем в Европе - около 2-2,5% при том, что в Европе она ниже 1%.

Рен-ТВ сообщала ранее о научной награде, которую вручили 14-летней американке за открытие вещества, которое не позволяет вирусу проникнуть в человеческие клетки.

