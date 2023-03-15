В Минобороны Украины открыли антикоррупционный департамент
15 марта 202314:49
В министерстве обороны Украины появился департамент по предотвращению коррупции, сообщает официальный телеграм-канал Минобороны.
В ведомстве призвали жителей страны обращаться в новый департамент в случае, если сотрудники министерства будут уличены в злоупотреблении полномочиями или замешаны в коррупции при закупках.
В начале февраля замминистра обороны Украины Вячеслава Шаповалова арестовали по делу о коррупции. Ему назначили залог в размере 11 миллионов долларов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,5 млн+12 046 / сут.
Умерли
397 тыс.+32 / сут.
Выздоровели
21,8 млн+14 089 / сут.
- В Липецкой области начали вручать повестки в военкоматы
- США пожелали защитить упавший беспилотник MQ-9 от попадания в чужие руки
- В Белом Доме заявили о нежелании эскалации на Украине до конфликта РФ- США
- СМИ: хакеры украли у Илона Маска чертежи космических кораблей
- Собянин открыл на западе Москвы флагманский центр «Мои Документы»
- Володин связал американский банковский кризис с Чубайсом
- В Минобороны Украины открыли антикоррупционный департамент
- Путин призвал прокуроров жёстко реагировать на попытки дестабилизации в стране
- Приднестровье не выдаст Молдавии подозреваемых в подготовке теракта
- На Байкале под лёд провалился автомобиль с туристами
15 марта 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru