В Минобороны Украины открыли антикоррупционный департамент

В министерстве обороны Украины появился департамент по предотвращению коррупции, сообщает официальный телеграм-канал Минобороны.

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В ведомстве призвали жителей страны обращаться в новый департамент в случае, если сотрудники министерства будут уличены в злоупотреблении полномочиями или замешаны в коррупции при закупках.

В начале февраля замминистра обороны Украины Вячеслава Шаповалова арестовали по делу о коррупции. Ему назначили залог в размере 11 миллионов долларов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоррупцияУкраина
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