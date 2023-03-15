В Минобороны Украины открыли антикоррупционный департамент

В ведомстве призвали жителей страны обращаться в новый департамент в случае, если сотрудники министерства будут уличены в злоупотреблении полномочиями или замешаны в коррупции при закупках.

В начале февраля замминистра обороны Украины Вячеслава Шаповалова арестовали по делу о коррупции. Ему назначили залог в размере 11 миллионов долларов.



