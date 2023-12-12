Он также отметил, что российская армия вывела из строя технику и живую силу 24-й и 93-й механизированных бригад ВСУ возле Курдюмовки и Клещеевки.

Всего на донецком направлении потери украинской армии составили до 240 военнослужащих, два БТР и четыре автомобиля. Также в контрбатарейной борьбе российские военнослужащие уничтожили две гаубицы «Мста-Б», два орудия Д-20 и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» ВСУ.

Ранее военный корреспондент Александр Сладков заявил, что российские войска завершают штурм Марьинки. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

