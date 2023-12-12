В Минобороны России заявили об отражении атак украинских штурмовиков в Марьинке
Подразделения «Южной» группировки российских войск совместно с артиллерией и авиацией отбили две атаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ близ Марьинки (ДНР). Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Он также отметил, что российская армия вывела из строя технику и живую силу 24-й и 93-й механизированных бригад ВСУ возле Курдюмовки и Клещеевки.
Всего на донецком направлении потери украинской армии составили до 240 военнослужащих, два БТР и четыре автомобиля. Также в контрбатарейной борьбе российские военнослужащие уничтожили две гаубицы «Мста-Б», два орудия Д-20 и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» ВСУ.
Ранее военный корреспондент Александр Сладков заявил, что российские войска завершают штурм Марьинки. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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