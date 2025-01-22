По данным министерства, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли до 54 тысяч военнослужащих.

Также российские войска подбили 313 танков, 237 БМП и 179 БТР, 1601 боевую бронированную машину.

Кроме того, были уничтожены 387 артиллерийских орудий, 44 пусковые установки РСЗО, 16 пусковых установок ЗРК, 97 станций РЭБ, 14 РЛС контрбатарейной борьбы и 1586 автомобилей.

Ранее в Следственном комитете РФ заявили об аресте наёмника из Колумбии, участвовавшего в нападении на Курскую область на стороне ВСУ, сообщает RT.

