Потери ВСУ в Курской области составили до 54 тысяч военнослужащих

Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на курском направлении более 390 военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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По данным министерства, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли до 54 тысяч военнослужащих.

Также российские войска подбили 313 танков, 237 БМП и 179 БТР, 1601 боевую бронированную машину.

Кроме того, были уничтожены 387 артиллерийских орудий, 44 пусковые установки РСЗО, 16 пусковых установок ЗРК, 97 станций РЭБ, 14 РЛС контрбатарейной борьбы и 1586 автомобилей.

Ранее в Следственном комитете РФ заявили об аресте наёмника из Колумбии, участвовавшего в нападении на Курскую область на стороне ВСУ, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Серей Бобылев
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