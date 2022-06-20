В МИД Литвы заявили об отправке Киеву «военного оборудования» для открытия портов

По словам министра, для открытия портов в южных украинских регионах Киеву необходимо военное оборудование, и другого пути разблокировать гавани нет, пишет RT.

«Если страны Европы предоставят необходимое оборудование, то вопрос с продовольственным кризисом будет решен очень быстро», — приводит слова Ландсбергиса ТАСС.

Ранее Вильнюс передал украинским партнерам военную помощь на сумму в 15 млн евро, в том числе бронетранспортеры, военные грузовики и машины для разминирования, напоминает РИА ФАН.

