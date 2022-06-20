В МИД Литвы заявили об отправке Киеву «военного оборудования» для открытия портов
Украина получит военное оборудование для открытия портов на юге страны, часть средств уже находится в пути. Об этом заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис перед началом встречи глав МИД Евросоюза в Люксембурге.
По словам министра, для открытия портов в южных украинских регионах Киеву необходимо военное оборудование, и другого пути разблокировать гавани нет, пишет RT.
«Если страны Европы предоставят необходимое оборудование, то вопрос с продовольственным кризисом будет решен очень быстро», — приводит слова Ландсбергиса ТАСС.
Ранее Вильнюс передал украинским партнерам военную помощь на сумму в 15 млн евро, в том числе бронетранспортеры, военные грузовики и машины для разминирования, напоминает РИА ФАН.
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