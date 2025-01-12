СМИ: В Лос-Анджелесе пожары уничтожили особняки украинских генералов

Бушующие в Лос-Анджелесе пожары уничтожили восемь особняков, принадлежащих высокопоставленным украинским военным, сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

Адвокат допустил, что жители Лос-Анджелеса получат по $40 тысяч за сгоревшие дома

Общая стоимость их сгоревшей недвижимости оценивается в 90 млн долларов. Речь идет о восьми особняках. Они были приобретены на средства, выделенные Киеву Западом после начала специальной военной операции.

Число погибших при пожарах в штате Калифорния в США увеличилось до 11, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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