СМИ: В Лос-Анджелесе пожары уничтожили особняки украинских генералов
12 января 202502:34
Бушующие в Лос-Анджелесе пожары уничтожили восемь особняков, принадлежащих высокопоставленным украинским военным, сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».
Общая стоимость их сгоревшей недвижимости оценивается в 90 млн долларов. Речь идет о восьми особняках. Они были приобретены на средства, выделенные Киеву Западом после начала специальной военной операции.
Число погибших при пожарах в штате Калифорния в США увеличилось до 11, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- СМИ: В Лос-Анджелесе пожары уничтожили особняки украинских генералов
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru