Общая стоимость их сгоревшей недвижимости оценивается в 90 млн долларов. Речь идет о восьми особняках. Они были приобретены на средства, выделенные Киеву Западом после начала специальной военной операции.

Число погибших при пожарах в штате Калифорния в США увеличилось до 11, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

