В ЛНР заявили о полетах американских самолетов-разведчиков над Украиной

Над Украиной на регулярной основе фиксируются полеты американских и британских самолетов-разведчиков, заявил начальник управления народной милиции самопровозглашенной Луганской республики (ЛНР) полковник Ян Лещенко, передает ТАСС.

При этом он отметил, что снизились активность украинских беспилотных летательных аппаратов. Лещенко связал такую тенденцию с опасениями украинской стороны утратить аппарат, а также подчеркнул, что на ситуацию оказывают влияние погодные условия.

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Ранее Лещенко заявил, что американские наемники из частной военной компании Academi, ранее известной как Blackwater, находятся в Донбассе.

Наемники из американской ЧВК участвовали в войне в Афганистане, а также в боевых действиях в Ираке: по официальным данным, сотрудники компании обучали вооруженные силы и полицию. Однако СМИ сообщали о причастности наемников к убийствам мирных жителей и контрабанде оружия.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАУкраинаВойна В ДонбассеЛНР
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