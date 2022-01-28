В ЛНР заявили о полетах американских самолетов-разведчиков над Украиной

Ранее Лещенко заявил, что американские наемники из частной военной компании Academi, ранее известной как Blackwater, находятся в Донбассе.

Наемники из американской ЧВК участвовали в войне в Афганистане, а также в боевых действиях в Ираке: по официальным данным, сотрудники компании обучали вооруженные силы и полицию. Однако СМИ сообщали о причастности наемников к убийствам мирных жителей и контрабанде оружия.

