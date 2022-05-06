Конституционный суд Молдавии не стал приостанавливать запрет на георгиевскую ленту

Молдавский Конституционный суд отказался приостановить действие запрета на публичную демонстрацию георгиевской ленты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение инстанции.

Президент Молдавии утвердила запрет в стране Георгиевской ленты

Ранее депутаты от Блока коммунистов и социалистов подали соответствующее ходатайство после запрета правительства республики на ношение, демонстрацию и распространение георгиевских лент.

Как отметили судьи КС, ходатайство «недостаточно мотивированно», в связи с этим оно было отклонено. Теперь суду предстоит рассмотреть запрет на соответствие конституции страны.

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ТЕГИ:Георгиевская ЛенточкаМолдавия
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