Конституционный суд Молдавии не стал приостанавливать запрет на георгиевскую ленту

Ранее депутаты от Блока коммунистов и социалистов подали соответствующее ходатайство после запрета правительства республики на ношение, демонстрацию и распространение георгиевских лент.

Как отметили судьи КС, ходатайство «недостаточно мотивированно», в связи с этим оно было отклонено. Теперь суду предстоит рассмотреть запрет на соответствие конституции страны.

