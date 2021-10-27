В Крыму рассказали, чем заполнят пустые витрины коллекции скифского золота
Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков предложил установить в музеях полуострова, которых решением суда в Нидерландах лишили коллекции скифского золота, таблички: «Украдено Украиной в Амстердаме», сообщает РИА Новости.
По его словам, крымская коллекция скифского золота была фактически украдена. Крючков напомнил, что во время войны картины и предметы старины из Крыма вывозили нацисты, теперь по их стопам идут власти Украины.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов раскритиковал решение Апелляционного суда Амстердама, который счел коллекцию скифского золота из крымских музеев собственностью Украины.
В 2014 году коллекцию вывезли из Крыма на выставку в амстердамский музей Алларда Пирсона. После присоединения Крыма к России права на золото заявили музеи республики и Украина.
В 2016 году окружной суд Амстердама постановил передать скифское золото Украине, однако представители Крыма подали апелляцию. Разбирательства возобновились в конце 2019 года.
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