В Кремле заявили о русофобской истерии в Грузии

В Грузии царит русофобская истерия, считают в Кремле. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, пишет RT.

По его словам, она подогревается радикальными элементами. В связи с этим можно только выразить сожаления, отметил представитель Кремля.

Ранее Москва ввела ограничения в связи с протестами и волнениями в Тбилиси. В частности, Владимир Путин подписал указ о прекращении авиасообщения с Грузией с 8 июля. По словам Пескова, это вынужденные меры, которые будут отменены только после изменения отношения в Грузии к России.