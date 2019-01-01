В мире

В Кремле заявили о русофобской истерии в Грузии

24 июня14:02

В Грузии царит русофобская истерия, считают в Кремле. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, пишет RT.

По его словам, она подогревается радикальными элементами. В связи с этим можно только выразить сожаления, отметил представитель Кремля.

Ранее Москва ввела ограничения в связи с протестами и волнениями в Тбилиси. В частности, Владимир Путин подписал указ о прекращении авиасообщения с Грузией с 8 июля. По словам Пескова, это вынужденные меры, которые будут отменены только после изменения отношения в Грузии к России.

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Напомним, 20 июня в зале пленарных заседаний парламента Грузии проходила утренняя сессия Генассамблеи МАП. Встречу открыл Гаврилов, который сидел в кресле главы парламента. Это вызвало недовольство со стороны оппозиционных депутатов, после чего здание парламента захватили радикалы. В результате столкновений полиции и протестующих пострадали не менее 240 человек.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:ГрузияКремльДмитрий Песков