В Кремле прокомментировали дебаты Байдена и Трампа

«Но комментировать это не хотим, давать оценок не хотим, ибо это незамедлительно будет воспринято как какая-то попытка вмешательства», - подчеркнул Песков.

Ранее экс-президент СССР Михаил Горбачев в интервью Times заявил, что будущий победитель президентских выборов в США должен без промедлений встретиться с Владимиром Путиным.

По его мнению, к этому обязывает «очень тревожная» ситуация в сфере разоружения: гонка ядерных вооружений может выйти из-под контроля.

Москва и Вашингтон должны возобновить диалог, причем нужен сильный импульс именно со стороны президентов обеих стран, подчеркнул Горбачев. В качестве примера он привёл свою встречу с Рональдом Рейганом в Рейкьявике в 1986 году. Тогда отношения двух стран были намного сложнее, чем сейчас, полагает Горбачев.

Действующий президент США Дональд Трамп ранее хвастался секретным американским вооружением, аналогов которому якобы нет у России. Он собирается участвовать в выборах главы государства 3 ноября этого года, противостоять ему будет кандидат от Демпартии Джо Байден.

