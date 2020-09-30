В Кремле прокомментировали дебаты Байдена и Трампа
На дебатах кандидатов в президенты США возникли новые проявления «политической культуры», заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее кандидат от Демократической партии Джо Байден назвал американского президента Дональда Трампа «собачонкой Путина».
Представитель Кремля отметил, что Россия вместе со всем миром следит за избирательной кампанией в США и ей небезразлично, что происходит с одной из крупнейших держав.
«Но комментировать это не хотим, давать оценок не хотим, ибо это незамедлительно будет воспринято как какая-то попытка вмешательства», - подчеркнул Песков.
Ранее экс-президент СССР Михаил Горбачев в интервью Times заявил, что будущий победитель президентских выборов в США должен без промедлений встретиться с Владимиром Путиным.
По его мнению, к этому обязывает «очень тревожная» ситуация в сфере разоружения: гонка ядерных вооружений может выйти из-под контроля.
Москва и Вашингтон должны возобновить диалог, причем нужен сильный импульс именно со стороны президентов обеих стран, подчеркнул Горбачев. В качестве примера он привёл свою встречу с Рональдом Рейганом в Рейкьявике в 1986 году. Тогда отношения двух стран были намного сложнее, чем сейчас, полагает Горбачев.
Действующий президент США Дональд Трамп ранее хвастался секретным американским вооружением, аналогов которому якобы нет у России. Он собирается участвовать в выборах главы государства 3 ноября этого года, противостоять ему будет кандидат от Демпартии Джо Байден.
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