Байден упрекнул Трампа за отсутствие критики в адрес России

На первых телевизионных предвыборных дебатах кандидатов на пост президента США кандидат от демократов Джо Байден обвинил своего соперника, действующего главу государства Дональда Трампа, в отказе критиковать Россию.



США при Трампе "стали слабее, немощнее, беднее», заявил Байден. "Что касается того, что мы стали слабее. Факт в том, что я сталкивался лицом с лицу с Путиным и ясно давал ему понять, что мы от него ничего не потерпим", - вспоминает бывший вице-президент.



Как сообщает ТАСС, также Байден повторил уже неоднократно опровергнутый фейк о вознаграждении Россией боевиков в Афганистане за нападения на американских военнослужащих. "Он (Дональд Трамп - прим. НСН) - собачонка Путина. Он все еще отказывается даже сказать что-либо Путину о наградах за головы американских солдат", - дословно сказал Байден.

Первые из трёх теледебатов между кандидатами на пост президента США состоялись 29 сентября в университете Case Western Reserve в Кливленде (штат Огайо). Действующий президент Дональд Трамп считает эти дебаты важнейшими, поскольку к следующим дебатам - 15 и 22 октября - значительная часть населения уже сделает свой выбор досрочно.

