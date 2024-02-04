Белый дом: Байден выступает против законопроекта о помощи Израилю без Украины

Она назвала это уловкой, «которая не делает ничего для защиты границы, никак не помогает народу Украины… а также отказывает в гуманитарной помощи палестинским жителям».

Жан-Пьер указала, что Белый дом «месяцами работает с двухпартийной группой сенаторов», чтобы достичь соглашения по законопроекту.

Ранее в Палате представителей США заявили, что будет рассмотрен проект помощи Израилю без Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

