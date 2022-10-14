Байден заявил о планах переговоров с руководством Саудовской Аравии

Президент США Джо Байден заявил, что его администрация планирует «переговорить» с Саудовской Аравией по поводу недавнего решения ОПЕК+ сократить нефтедобычу. Об этом сообщает РИА Новости.

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Как заявил Байден, разговор планируется в скором времени. Других деталей президент не уточнил.

В начале октября страны ОПЕК+ и Россия договорились сократить добычу нефти на рекордные с 2020 года 2 миллиона баррелей в сутки. Вашингтон осудил это решение. В ответ США решили направить на рынок 10 миллионов баррелей из стратегического запаса, а Евросоюз — ввести потолок цен на российскую нефть.

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ФОТО: РИА Новости
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