Байден заявил о планах переговоров с руководством Саудовской Аравии

Как заявил Байден, разговор планируется в скором времени. Других деталей президент не уточнил.

В начале октября страны ОПЕК+ и Россия договорились сократить добычу нефти на рекордные с 2020 года 2 миллиона баррелей в сутки. Вашингтон осудил это решение. В ответ США решили направить на рынок 10 миллионов баррелей из стратегического запаса, а Евросоюз — ввести потолок цен на российскую нефть.

