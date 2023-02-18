В Китае выразили заинтересованность в увеличении числа авиарейсов в Россию

«Нужно восстановить те рейсы, которые летали до пандемии. Сейчас нужно делать больше регулярных и чартерных рейсов. Мы приветствуем россиян в Китае», — отметил дипломат в беседе с РИА Новости.

Чжан Ханьхуэй напомнил, что Пекин уже предлагал нарастить число рейсов между городами. Как отметил посол, с российской стороны многие самолеты имеют двойную регистрацию, и таким воздушным судам трудно летать в КНР.

Ранее в агентстве по туризму Приморского края допустили, что в феврале могут возобновиться безвизовые туристические поездки между Россией и Китаем.

