В Китае нашли антитело, противостоящее коронавирусу

29 января 202014:06

Учёные в Китае заявили о существовании антитела, которое может противостоять новому коронавирусу, вызывающему воспаление лёгких. Речь идёт об одном из антител, которые были открыты ещё в 2003 году во время эпидемии атипичной пневмонии. Публикация появилась в электронной научной библиотеке bioRxiv.

Специалисты сообщают, что это антитело очень активно присоединяется к коронавирусу. При комбинировании с другими антителами, оно может стать основой для эффективных препаратов, способных вылечить данный вид пневмонии и прекратить распространение вируса, отмечает РЕН ТВ.

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В Китае, который стал источником заразы, носителями вируса стали уже свыше шести тысяч человек, более 130 человек умерли. Случаи заражения новым типом коронавируса отмечены уже в 14 странах.

Глава российского правительства Михаил Мишустин по итогам совещания, посвящённого борьбе с коронавирусом, распорядился сформировать оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения этого заболевания.

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Как отмечает «Свободная пресса», штабом будет руководить вице-премьер Татьяна Голикова.

Власти ряда стран уже ввели ограничения на полеты из КНР, а в самом Китае продляют отпуска работников и каникулы учащимся.

Так, студентка, уроженка Тюмени Александра Лукаш из-за этого не может вернуться на учебу в Китай. Она рассказала URA.RU, что администрация иностранных студентов при университете перенесла начало семестра на одну неделю.

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ФОТО: Arek Socha//Pixabay
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