В Китае нашли антитело, противостоящее коронавирусу
Учёные в Китае заявили о существовании антитела, которое может противостоять новому коронавирусу, вызывающему воспаление лёгких. Речь идёт об одном из антител, которые были открыты ещё в 2003 году во время эпидемии атипичной пневмонии. Публикация появилась в электронной научной библиотеке bioRxiv.
Специалисты сообщают, что это антитело очень активно присоединяется к коронавирусу. При комбинировании с другими антителами, оно может стать основой для эффективных препаратов, способных вылечить данный вид пневмонии и прекратить распространение вируса, отмечает РЕН ТВ.
В Китае, который стал источником заразы, носителями вируса стали уже свыше шести тысяч человек, более 130 человек умерли. Случаи заражения новым типом коронавируса отмечены уже в 14 странах.
Глава российского правительства Михаил Мишустин по итогам совещания, посвящённого борьбе с коронавирусом, распорядился сформировать оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения этого заболевания.
Как отмечает «Свободная пресса», штабом будет руководить вице-премьер Татьяна Голикова.
Власти ряда стран уже ввели ограничения на полеты из КНР, а в самом Китае продляют отпуска работников и каникулы учащимся.
Так, студентка, уроженка Тюмени Александра Лукаш из-за этого не может вернуться на учебу в Китай. Она рассказала URA.RU, что администрация иностранных студентов при университете перенесла начало семестра на одну неделю.
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