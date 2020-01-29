В Китае нашли антитело, противостоящее коронавирусу

Учёные в Китае заявили о существовании антитела, которое может противостоять новому коронавирусу, вызывающему воспаление лёгких. Речь идёт об одном из антител, которые были открыты ещё в 2003 году во время эпидемии атипичной пневмонии. Публикация появилась в электронной научной библиотеке bioRxiv.

Специалисты сообщают, что это антитело очень активно присоединяется к коронавирусу. При комбинировании с другими антителами, оно может стать основой для эффективных препаратов, способных вылечить данный вид пневмонии и прекратить распространение вируса, отмечает РЕН ТВ.