Врач заявил о продолжении пандемии COVID-19 в 2022 году
Следующий год Россия будет жить с пандемией. Таким мнением поделился главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов.
Главврач подчеркнул, что эпидемиологическая ситуация в стране будет во многом зависеть от того, как россияне прививаются и соблюдают социальную дистанцию. Осипов отметил, что уменьшение количества заболевших не должно вводить в заблуждение, так как сейчас появилась новая опасность — омикрон-штамм.
«Поэтому оптимистичных прогнозов давать не нужно, надо относится к этому реально и надеяться, что совместными усилиями мы всё-таки выйдем из пандемии, и вернёмся в доковидные времена», — заметил Осипов в беседе с «Радио 1».
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» обладает очень высоким уровнем нейтрализации «омикрона».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,4 млн+21 922 / сут.
Умерли
306 тыс.+935 / сут.
Выздоровели
9,3 млн+43 961 / сут.
- Россиянка Костенюк впервые стала чемпионкой мира по быстрым шахматам
- «Говорил как гражданин РФ»: Кадыров объяснил свои слова о присоединении Украины
- В Италии зафиксирован новый суточный максимум по заражениям COVID
- В Подмосковье появятся сертификаты реновации
- Замдиректора ФСИН Якунин освобожден от должности
- Захарова: РФ не намерена возвращаться к «железному занавесу» с Западом
- Шеф-повар рассказал о правильной закуске к крепкому алкоголю
- Врач заявил о продолжении пандемии COVID-19 в 2022 году
- В Москве мошенник внес 12 млн рублей сувенирными купюрами в банк
- В «Мемориале» намерены продолжить работу после ликвидации
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru