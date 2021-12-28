Врач заявил о продолжении пандемии COVID-19 в 2022 году

Главврач подчеркнул, что эпидемиологическая ситуация в стране будет во многом зависеть от того, как россияне прививаются и соблюдают социальную дистанцию. Осипов отметил, что уменьшение количества заболевших не должно вводить в заблуждение, так как сейчас появилась новая опасность — омикрон-штамм.

«Поэтому оптимистичных прогнозов давать не нужно, надо относится к этому реально и надеяться, что совместными усилиями мы всё-таки выйдем из пандемии, и вернёмся в доковидные времена», — заметил Осипов в беседе с «Радио 1».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» обладает очень высоким уровнем нейтрализации «омикрона».

