В Италии после карантина открылись первые музеи
В Италии возобновили работу после карантина первые музеи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на итальянское министерство культуры.
Отмечается, что по стране к настоящему времени открылись для посетителей 14 государственных музеев. В конце мая планируется открыть самые известные античные археологические памятники - Колизей и комплекс Помпеи.
По данным агентства, ряд музеев самостоятельно отложили открытие на 2 июня, несмотря на разрешение возобновить деятельность. В Италии 2 июня отмечается День республики. На этот же день намечено «повторное открытие» выставки Рафаэля. Изначально выставку планировалось провести с 5 марта по 2 июня, сейчас ее продлят до 30 августа.
Ранее сегодня стало известно, что в Нидерландах музеи, театры и рестораны начнут работать с 1 июня.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
300 тыс.+9 263 / сут.
Умерли
2 837+115 / сут.
Выздоровели
76 130+5 921 / сут.
- Минобороны Чехии не сможет передать России памятник Коневу
- Еще 75 человек с коронавирусом умерли в Москве
- В Подмосковье в результате жесткой посадки вертолета МИ-8 погиб экипаж
- В Петербурге временно запретили прощание с умершими
- Налог на вменённый доход решено не продлять
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru