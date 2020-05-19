В Италии после карантина открылись первые музеи

В Италии возобновили работу после карантина первые музеи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на итальянское министерство культуры.

Отмечается, что по стране к настоящему времени открылись для посетителей 14 государственных музеев. В конце мая планируется открыть самые известные античные археологические памятники - Колизей и комплекс Помпеи.

По данным агентства, ряд музеев самостоятельно отложили открытие на 2 июня, несмотря на разрешение возобновить деятельность. В Италии 2 июня отмечается День республики. На этот же день намечено «повторное открытие» выставки Рафаэля. Изначально выставку планировалось провести с 5 марта по 2 июня, сейчас ее продлят до 30 августа.

Ранее сегодня стало известно, что в Нидерландах музеи, театры и рестораны начнут работать с 1 июня.



