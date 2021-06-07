В Испании начали выдачу цифровых сертификатов о вакцинации от COVID-19

В Испании начали выдачу электронных сертификатов, подтверждающих вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав страны.

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Отмечается, что с 7 июня в Испании будут признавать цифровые сертификаты других стран Евросоюза. В испанском ведомстве подчеркнули, что сертификат выдается бесплатно и направлен на облегчение передвижения в рамках союза.

Ранее 1 июня сообщалось, что первые семь стран Европейского союза начали оформлять и выдавать сертификаты вакцинации. Среди этих стран Болгария, Дания, Германия, Греция, Польша, Хорватия и Чехия.



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ФОТО: sobyanin.ru
ТЕГИ:ИспанияВакцина
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