В Испании начали выдачу цифровых сертификатов о вакцинации от COVID-19
В Испании начали выдачу электронных сертификатов, подтверждающих вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав страны.
Отмечается, что с 7 июня в Испании будут признавать цифровые сертификаты других стран Евросоюза. В испанском ведомстве подчеркнули, что сертификат выдается бесплатно и направлен на облегчение передвижения в рамках союза.
Ранее 1 июня сообщалось, что первые семь стран Европейского союза начали оформлять и выдавать сертификаты вакцинации. Среди этих стран Болгария, Дания, Германия, Греция, Польша, Хорватия и Чехия.
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