ВОЗ предупредила об опасности снятия COVID-ограничений

Быстрая отмена введенных из-за пандемии коронавируса ограничений может иметь катастрофические последствия для не прошедших вакцинацию из-за распространения новых штаммов инфекции. Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Слова главы ВОЗ приводит РИА Новости. Как отметил Гебрейесус, глобально возросла передача разновидностей коронавирусной инфекции, «которые вызывают обеспокоенность».

По словам главы ВОЗ, вирусу позволяет распространяться неравномерное распределение вакцин. В свою очередь, это увеличивает вероятность появления штамма COVID-19, который снижает эффективность уже существующих препаратов для профилактики инфекции.

По данным ВОЗ, с начала пандемии коронавируса в мире выявили 174 млн случаев заражения, 157 млн человек выздоровели, 3,7 млн пациентов скончались.

