В Иране будут лечить от снятия хиджабов
Иранские власти объявили о планах открыть в Тегеране медицинское учреждение для лечения женщин, нарушающих закон об обязательном ношении хиджаба, сообщает Iran International.
Проблема особенно актуальна для поколения подростков, молодых людей и женщин, стремящихся к социальной и исламской идентичности. При этом посещение клиники будет добровольным.
Все женщины в Иране обязаны скрывать волосы под платком и носить свободную одежду.
Ранее сообщалось, что Кремль не участвует в дискуссии по вопросу о хиджабах в школах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru