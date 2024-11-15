В Иране будут лечить от снятия хиджабов

Иранские власти объявили о планах открыть в Тегеране медицинское учреждение для лечения женщин, нарушающих закон об обязательном ношении хиджаба, сообщает Iran International.

Глава СПЧ назвал политическим выбор одежды женщинами в России

Проблема особенно актуальна для поколения подростков, молодых людей и женщин, стремящихся к социальной и исламской идентичности. При этом посещение клиники будет добровольным.

Все женщины в Иране обязаны скрывать волосы под платком и носить свободную одежду.

Ранее сообщалось, что Кремль не участвует в дискуссии по вопросу о хиджабах в школах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
ТЕГИ:ИранХиджаб

Горячие новости

Все новости

партнеры