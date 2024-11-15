В Иране будут лечить от снятия хиджабов

Проблема особенно актуальна для поколения подростков, молодых людей и женщин, стремящихся к социальной и исламской идентичности. При этом посещение клиники будет добровольным.

Все женщины в Иране обязаны скрывать волосы под платком и носить свободную одежду.

Ранее сообщалось, что Кремль не участвует в дискуссии по вопросу о хиджабах в школах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

