В Ираке прошла акция протеста около посольства Швеции из-за сожжения Корана
29 июня 202321:26
В иракской столице рядом с посольством Швеции провели протестную акцию после сожжения священной книги мусульман – Корана у главной мечети Стокгольма.
Известно, что она протестную акцию собрались десятки жителей Ирака. Протестующие демонстрировали свое недовольство решением шведских властей.
Накануне полиция Швеции разрешила провести у главной мечети в Стокгольме протестную акцию, организатор которой планирует сжечь Коран.
После в Турции осудили сожжение Корана у посольства страны в Швеции, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru