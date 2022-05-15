В Индии женщина ради дочери 36 лет притворялась мужчиной

Женщине, муж которой умер через две недели после свадьбы, пришлось самостоятельно растить дочь. Чтобы избежать домогательств, она решила переодеться в мужчину. О ее плане знала только семья. Даже некоторые из документов жительницы Индии оформлены на мужское имя.

Благодаря этому она смогла обрести финансовую стабильность и поэтому не хочет «менять пол».

Ранее Индия ответила на критику прав человека США, напомнив о преследовании индийских граждан в этой стране. Такое заявление сделал глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар.

