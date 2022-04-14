Индия ответила США на критику прав человека в своей стране

Индия ответила на критику прав человека США, напомнив о преследовании индийских граждан в этой стране. Такое заявление сделал глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар.

«Я бы сказал, что мы также учитываем наши взгляды на ситуацию с правами человека в других нациях, в том числе в Соединенных Штатах. Поэтому мы занимаемся вопросами прав человека, когда они возникают в этой стране [в США], особенно когда они касаются нашего сообщества», - парировал министр. Его слова передает агентство Press Trust of India.

Агентство также отметило, что министр намекал на случай с нападением на индийских сикхов в районе Ричмонд-Хиллз в Нью-Йорке, произошедшее накануне. Полиция расследует дело о нападении на почве расовой ненависти. Кроме того, 10 днями ранее было отмечено еще одно нападение на выходца из Индии в Нью-Йорке.

Выступление министра стало ответом госсекретарю США Энтони Блинкену, который в ходе пресс-конференции в понедельник подверг критике ситуацию с правами человека в Индии, отметив «рост нарушений прав человека со стороны некоторых правительственных, полицейских и тюремных чиновников». При этом Блинкен не назвал конкретных эпизодов таких нарушений.

