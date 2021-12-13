Представительница Индии победила в конкурсе «Мисс Вселенная»

Сандху работает администратором, в свободное время — актрисой и моделью. Также 21-летняя девушка является активисткой, выступает за ограничение выбросов углекислого газа и поддерживает расширение прав женщин, пишет «Свободная пресса».

Второе и третье места на конкурсе «Мисс Вселенная» заняли Лалела Мсване из ЮАР и представительница Парагвая Надиа Ферейра.

Всего в состязании участвовали девушки из 80 стран. Россию представляла «Мисс Татарстан-2019» и «Вторая вице-мисс Россия-2019» 21-летняя Ралина Арабова, отмечает РЕН ТВ.

