Представительница Индии победила в конкурсе «Мисс Вселенная»
Представительница Индии Харнааз Сандху стала обладательницей титула «Мисс Вселенная». Конкурс состоялся в ночь на понедельник в израильском Эйлате, трансляция состязания велась на YouTube.
Сандху работает администратором, в свободное время — актрисой и моделью. Также 21-летняя девушка является активисткой, выступает за ограничение выбросов углекислого газа и поддерживает расширение прав женщин, пишет «Свободная пресса».
Второе и третье места на конкурсе «Мисс Вселенная» заняли Лалела Мсване из ЮАР и представительница Парагвая Надиа Ферейра.
Всего в состязании участвовали девушки из 80 стран. Россию представляла «Мисс Татарстан-2019» и «Вторая вице-мисс Россия-2019» 21-летняя Ралина Арабова, отмечает РЕН ТВ.
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