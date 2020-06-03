В полиции Хьюстона нашли «русского агента»

Американский журналист Стив Кемпион разместил в «Твиттере» фотографию, сделанную во время протестов в американском Хьюстоне. На снимке запечатлено, как участник движения Black Lives Matter («Жизни чёрных важны») приветствует одного из стоящих в оцеплении полицейских. При этом на плече полицейского виднеется татуировка «Россия» и слово, оканчивающееся на «овск» - вероятно, название одного из городов.

На это, в частности, обратили внимание журналисты телеканала «360», которые прозвали полицейского «русским агентом».

Во многих американских городах с прошлой недели продолжаются протесты из-за убийства афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. При задержании белый полицейский наступил ему коленом на шею и не отпускал, хотя задержанный кричал, что не может дышать. Флойд скончался в больнице, а полицейского привлекли к ответственности только после начала протестов.

Экс-футболист сборной России рассказал, чем полиция в США лучше российской

Во многих городах массовые акции сопровождаются поджогами и мародёрством. В Сан-Диего владелец русского ресторана Pushkin встал на защиту своего заведения с дробовиком в руках, писали СМИ.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: https://pixabay.com/
ТЕГИ:ПротестыПолицияСША
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры