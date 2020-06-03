В полиции Хьюстона нашли «русского агента»

На это, в частности, обратили внимание журналисты телеканала «360», которые прозвали полицейского «русским агентом».

Во многих американских городах с прошлой недели продолжаются протесты из-за убийства афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. При задержании белый полицейский наступил ему коленом на шею и не отпускал, хотя задержанный кричал, что не может дышать. Флойд скончался в больнице, а полицейского привлекли к ответственности только после начала протестов.