В полиции Хьюстона нашли «русского агента»
Американский журналист Стив Кемпион разместил в «Твиттере» фотографию, сделанную во время протестов в американском Хьюстоне. На снимке запечатлено, как участник движения Black Lives Matter («Жизни чёрных важны») приветствует одного из стоящих в оцеплении полицейских. При этом на плече полицейского виднеется татуировка «Россия» и слово, оканчивающееся на «овск» - вероятно, название одного из городов.
POWERFUL PHOTO 🤜🤛 A man marching to honor George Floyd fist bumps a Houston Police officer while making his way to city hall. Read more here -> https://t.co/GEeMYfcH1u. #GeorgeFloyd #abc13 #hounews pic.twitter.com/3hV0v86USD— Steve Campion (@SteveABC13) June 2, 2020
На это, в частности, обратили внимание журналисты телеканала «360», которые прозвали полицейского «русским агентом».
Во многих американских городах с прошлой недели продолжаются протесты из-за убийства афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. При задержании белый полицейский наступил ему коленом на шею и не отпускал, хотя задержанный кричал, что не может дышать. Флойд скончался в больнице, а полицейского привлекли к ответственности только после начала протестов.
Во многих городах массовые акции сопровождаются поджогами и мародёрством. В Сан-Диего владелец русского ресторана Pushkin встал на защиту своего заведения с дробовиком в руках, писали СМИ.
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