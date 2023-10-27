В ХАМАС заявили о боях с израильской армией на северо-востоке Газы

Бойцы вооруженных формирований палестинского движения ХАМАС вступили в столкновение с подразделениями Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на северо-востоке сектора Газа.

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В заявлении ХАМАС говорится, что бои начались в районе населенных пунктов Бейт-Ханун и Аль-Бурейдж, пишет РИА Новости.

По данным агентства SANA, бойцы палестинских формирований сумели отразить атаку израильских сил. Отмечается, что боевикам ХАМАС удалось поразить несколько бронемашин противника.

Представитель армии Израиля Даниэль Хагари 27 октября объявил о «расширении масштаба наземных маневров» в секторе Газа. У границ анклава работает артиллерия, замечено передвижение израильской бронетехники, передает «Радиоточка НСН».

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