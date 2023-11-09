В ХАМАС заявили, что прекращение огня в секторе Газа зависит от США

Прекращение огня в секторе Газа зависит от США, они «полностью управляют войной», считает член политбюро палестинского движения ХАМАС Муса Абу Марзук. Об этом заявил в беседе с турецкой газетой Yeni Şafak.

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Как отметил Марзук, Вашингтон поддерживает Израиль больше всех, поставляя оружие и деньги, пишет «Свободная пресса». Кроме того, США обеспечивают политическое прикрытие ситуации на Ближнем Востоке, оказывая давление на все страны региона с целью «спасти Израиль».

«Поэтому прекращение огня зависит от США. Если бы администрация США хотела прекращения огня, оно бы уже было достигнуто», — подчеркнул член политбюро ХАМАС.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не позволит палестинскому движению ХАМАС управлять сектором Газа, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАИзраильХамасСектор Газа

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