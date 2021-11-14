В Грузии раскритиковали европейских политиков за поддержку Саакашвили

Председатель правящей партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе обнародовал письмо, в котором раскритиковал действия депутатов Европы, поддерживающих бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили, сообщает РИА Новости.

Саакашвили прекращает голодовку в грузинской тюрьме

«Наши партнеры, настоящие друзья Грузии, на основании предоставленной нами информации часто меняли свою изначальную позицию, что подтверждает их искренность. Однако есть малая группа иностранных политиков упрямо не меняет позицию и продолжает лоббирование "Национального движения" без аргументации, прямолинейно», - следует из письма.

В Грузию 12 ноября прибыла евродепутат Анна Фотыга, которая хотела навестить Саакашвили в тюремной больнице, однако ей отказали. Этим фактом возмутился литовский депутат Жигимантас Павиленис и экс-глава Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес.

Тем временем, бывший президент Грузии, помещённый в тюрьму на окраине Тбилиси, не прекратил голодовку. Об этом сообщила его сожительница, депутат Верховной рады Украины от правящей фракции «Слуга народа» Елизавета Ясько.

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ТЕГИ:Михаил СаакашвилиГрузия
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