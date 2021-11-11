Саакашвили прекращает голодовку в грузинской тюрьме

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили решил прекратить голодовку в тюрьме, учтя призыв Европейского суда по правам человека. Об этом сообщил адвокат заключённого.

Ранее ЕСПЧ направил сторонам свое решение под названием «Саакашвили против Грузии» после запроса экс-президента о применении временной меры. Суд с целью соблюдения интересов сторон и надлежащего ведения дела призвал Саакашвили отказаться от голодовки.

Михаил Саакашвили, имеющий украинское гражданство, находится под арестом в Грузии с 1 октября и с тех пор отказывается принимать пищу. ЕСП также постановил, что правительство должно сообщить о нынешнем состоянии здоровья арестанта и обеспечить его безопасность.

Изначально Саакашвили был помещен в тюрьму города Рустави, однако в понедельник на этой неделе его переправили в тюремную больницу на окраине Тбилиси. Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии сегодня распространила видеокадры госпитализации Саакашвили. На записи видно, как бывший грузинский лидер оказывает сопротивление правоохранителям.

На родине экс-президент проходит обвиняемым сразу по нескольким уголовным делам.

