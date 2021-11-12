Саакашвили передумал прекращать голодовку в тюрьме Тбилиси
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, помещённый в тюрьму на окраине Тбилиси, не прекратил голодовку. Об этом сообщила его сожительница, депутат Верховной рады Украины от правящей фракции «Слуга народа» Елизавета Ясько. Сегодня её пустили повидаться с другом после четырёх дней ожидания.
Накануне адвокат политика заявил, что Саакашвили прекратит голодовку, если его госпитализируют в подобающее учреждение для курса реабилитации с медицинской аппаратурой. Однако, по словам Ясько, этого не сделали, поэтому политик намерен продолжать голодать. Сегодня уже 43 день, как он отказывается принимать пищу.
Как рассказала украинский депутат, то, что она увидела произвело на неё депрессивное впечатление – его содержат в стеснённых условиях. Кроме того, в ходе встречи за окном тюрьмы кричали обидные слова в адрес Саакашвили. Ясько утверждает, что все предыдущие дни это было спланированной акцией. Михаил Саакашвили проходит на родине обвиняемым сразу по нескольким уголовным делам.
Он также имеет украинское гражданство. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил сегодня, что в телефонном разговоре попросил премьер-министра Грузии допустить к Саакашвили его мать, родственников и украинских врачей. Прокурор Грузии Джарджи Циклаури ранее подчеркнул, что вопрос об экстрадиции Саакашвили на Украину не рассматривается.
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