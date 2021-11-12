Саакашвили передумал прекращать голодовку в тюрьме Тбилиси

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, помещённый в тюрьму на окраине Тбилиси, не прекратил голодовку. Об этом сообщила его сожительница, депутат Верховной рады Украины от правящей фракции «Слуга народа» Елизавета Ясько. Сегодня её пустили повидаться с другом после четырёх дней ожидания.

Накануне адвокат политика заявил, что Саакашвили прекратит голодовку, если его госпитализируют в подобающее учреждение для курса реабилитации с медицинской аппаратурой. Однако, по словам Ясько, этого не сделали, поэтому политик намерен продолжать голодать. Сегодня уже 43 день, как он отказывается принимать пищу.