В Грузии назвали закон об иноагентах безальтернативным
У принятия в Грузии закона об иноагентах нет альтернативы, он нужен для обеспечения прозрачности работы в республике неправительственных организаций (НПО). Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на главу грузинского правительства Ираклия Кобахидзе.
По его словам, прозрачность НПО важна для информированности общества. К тому же от нее зависит суверенитет страны, подчеркнул Кобахидзе.
Ранее председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Гарибашвили заявил, что власти Грузии смогут упразднить или пересмотреть закон об иноагентах, когда Евросоюз предложит стране членство.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru