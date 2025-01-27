В Греции прервали пассажирские перевозки из-за бронетехники НАТО

По его данным, американская миссия на пять дней перекрыла линию Орменио-Александруполис. Это вызвало вопросы и недовольство со стороны местных жителей. Приостановка работы линии является частью подготовки к учениям Североатлантического альянса Steadfast Dart 2025.

Ранее стало известно, что возле берегов Эстонии собираются военные суда Североатлантического альянса. Цель сбора кораблей — защита европейских подводных трубопроводов и кабелей в Балтийском море, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

