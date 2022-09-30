В Германии заявили, что взрывные устройства повредили «СП»

Разрушить трубы мог взрыв 500 килограммов в тротиловом эквиваленте. В оценку специалистов были включены сейсмические сигналы, которые зафиксировали различных государств.

Отсюда следует, что за диверсией может стоять лишь какая-то страна. Отмечается, что восстановление трубопроводов теперь маловероятно.

Приступить к оценке повреждений на «Северном потоке» планируется после получения официальных разрешений, при этом доступ к необходимой зоне может быть разрешен только после стабилизации давления в инфраструктуре и прекращения утечки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

