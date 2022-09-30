В Германии заявили, что взрывные устройства повредили «СП»
Органы безопасности ФРГ считают, что для повреждения российских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» были необходимы мощные взрывные устройства, сообщает Spiegel со ссылкой на источники.
Разрушить трубы мог взрыв 500 килограммов в тротиловом эквиваленте. В оценку специалистов были включены сейсмические сигналы, которые зафиксировали различных государств.
Отсюда следует, что за диверсией может стоять лишь какая-то страна. Отмечается, что восстановление трубопроводов теперь маловероятно.
Приступить к оценке повреждений на «Северном потоке» планируется после получения официальных разрешений, при этом доступ к необходимой зоне может быть разрешен только после стабилизации давления в инфраструктуре и прекращения утечки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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