Пентагон не стал комментировать заявление Путина об ответе на размещение ракет

Американское Министерство обороны не стало комментировать заявление российского президента Владимира Путина о том, что Россия перестанет выполнять односторонний мораторий на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности, если американские ракеты большой дальности появятся в Германии, сообщает ТАСС.

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Представитель Пентагона заявил, что не готов комментировать это.

28 июля Путин предупредил США, что Москва перестанет выполнять односторонний мораторий на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности в случае появления американских ракет большой дальности в ФРГ.

Ранее стало известно, что в США обеспокоены будущим ответом РФ на установку дальнобойных ракет в Германии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr/David B. Gleason
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