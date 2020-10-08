Новый рекорд заболеваемости COVID-19 зарегистрирован в Германии
В Германии отмечен новый антирекорд новых случаев COVID-19 за сутки. Коронавирус был обнаружен у 4 058 жителей страны, что на 1 200 больше, чем в днем ранее). Это максимальный показатель с начала апреля. Умерли 16 пациентов с ковидом.
Наиболее высокие темпы прироста в ФРГ фиксировались в конце марта и начале апреля - более 6 тыс. инфицированных за сутки - после чего число ежедневно регистрируемых новых случаев начало снижаться.
С июля число заразившихся новой инфекцией вновь стало расти. Власти объяснили это растущим числом проводимых тестов.
Сейчас жителям страны предписано носить маски в общественных местах и транспорте. До конца года отменены все массовые мероприятия. Накануне власти решили ввести ограничения для жителей из зон риска на поездки по стране.
В Роспотребнадзоре РФ сообщили, что более 49,1 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России. По последним данным оперштаба, всего в стране за время пандемии зафиксировали 1 248 619 заразившихся коронавирусом, передает RT.
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1,2 млн+11 115 / сут.
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21 865+202 / сут.
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