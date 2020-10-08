Новый рекорд заболеваемости COVID-19 зарегистрирован в Германии

В Германии отмечен новый антирекорд новых случаев COVID-19 за сутки. Коронавирус был обнаружен у 4 058 жителей страны, что на 1 200 больше, чем в днем ранее). Это максимальный показатель с начала апреля. Умерли 16 пациентов с ковидом.

Наиболее высокие темпы прироста в ФРГ фиксировались в конце марта и начале апреля - более 6 тыс. инфицированных за сутки - после чего число ежедневно регистрируемых новых случаев начало снижаться.