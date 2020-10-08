Новый рекорд заболеваемости COVID-19 зарегистрирован в Германии

В Германии отмечен новый антирекорд новых случаев COVID-19 за сутки. Коронавирус был обнаружен у 4 058 жителей страны, что на 1 200 больше, чем в днем ранее). Это максимальный показатель с начала апреля. Умерли 16 пациентов с ковидом.

Наиболее высокие темпы прироста в ФРГ фиксировались в конце марта и начале апреля - более 6 тыс. инфицированных за сутки - после чего число ежедневно регистрируемых новых случаев начало снижаться.

Власти Москвы не планируют вводить пропускной режим

С июля число заразившихся новой инфекцией вновь стало расти. Власти объяснили это растущим числом проводимых тестов.

Сейчас жителям страны предписано носить маски в общественных местах и транспорте. До конца года отменены все массовые мероприятия. Накануне власти решили ввести ограничения для жителей из зон риска на поездки по стране.

В Роспотребнадзоре РФ сообщили, что более 49,1 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России. По последним данным оперштаба, всего в стране за время пандемии зафиксировали 1 248 619 заразившихся коронавирусом, передает RT.



Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:КоронавирусГермания
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры