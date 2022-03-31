В Германии возмутились планам по сокращению производства мяса в стране

Депутата Бундестага, члена партии «Альтернатива для Германии» Алису Вайдель возмутила идея министра экономического развития Свеньи Шульце о сокращении производства свинины в стране. Об этом политик написала в своем аккаунте в социальных сетях.

Ранее Шульце заявила, что в случае сокращения производства свинины в Германии на 30%, можно будет освободить примерно миллион гектаров пахотных земель. Это составляет одну десятую от всей площади обрабатываемой земли в стране, на которой можно будет выращивать пшеницу.