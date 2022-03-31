Шольц попросил письменной информации по процедуре оплаты за газ в рублях

«Канцлер Шольц не соглашался на эту процедуру в ходе разговора, а только запросил письменную информацию, чтобы точнее понимать процедуру», — заявили в немецком кабмине.

Напомним, президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил, что решение изменить порядок расчётов за газ было принято из-за заморозки валютных резервов Банка России.

