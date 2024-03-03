В Германии призвали проверить всю ИТ-инфраструктуру после перехвата беседы военных

ФРГ необходимо проверить всю ИТ-инфраструктуру и каналы связи государственных органов на предмет уязвимостей после публикации в СМИ записи беседы военных Германии о планах атаки на Крымский мост, сообщает с Bild am Sonntag со ссылкой на немецкого депутата Родериха Кизеветтера.

Шольц обещал расследовать ситуацию с обсуждением офицерами ФРГ Крымского моста

Кроме того, депутат Инго Гедехенс раскритиковал Минобороны ФРГ и главу военного ведомства Бориса Писториуса за использование незащищенных каналов связи.

Ранее Минобороны ФРГ подтвердило немецкому первому каналу ARD факт прослушки офицеров немецкой армии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Николай Филяков
ТЕГИ:Крымский МостГермания

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