Шольц обещал расследовать ситуацию с обсуждением офицерами ФРГ Крымского моста

Ранее главред RT Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись, в которой, предположительно, немецкие офицеры обсуждают возможные поставки ракет Taurus Киеву и их использование при ударе по Крымскому мосту.



МИД России потребовал от Германии объяснений по поводу утекшей записи.

Издание Bild сообщало, что публикация в российских СМИ этой записи разговора стала «неприятной неожиданностью» для Вооруженных сил ФРГ.



До этого Шольц заявлял, что Берлин не будет передавать ракеты Taurus Украине, напоминает «Радиоточка НСН».

