Шольц обещал расследовать ситуацию с обсуждением офицерами ФРГ Крымского моста

Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал быстро расследовать ситуацию с утекшей в Сеть аудиозаписью разговора немецких военных, в котором они обсуждают поставки ракет Украине и возможный удар ими по Крымскому мосту.

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Ранее главред RT Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись, в которой, предположительно, немецкие офицеры обсуждают возможные поставки ракет Taurus Киеву и их использование при ударе по Крымскому мосту.

МИД России потребовал от Германии объяснений по поводу утекшей записи.

Издание Bild сообщало, что публикация в российских СМИ этой записи разговора стала «неприятной неожиданностью» для Вооруженных сил ФРГ.

До этого Шольц заявлял, что Берлин не будет передавать ракеты Taurus Украине, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Крымский МостПолитикаРасследованиеШольц

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