Шольц обещал расследовать ситуацию с обсуждением офицерами ФРГ Крымского моста
Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал быстро расследовать ситуацию с утекшей в Сеть аудиозаписью разговора немецких военных, в котором они обсуждают поставки ракет Украине и возможный удар ими по Крымскому мосту.
Ранее главред RT Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись, в которой, предположительно, немецкие офицеры обсуждают возможные поставки ракет Taurus Киеву и их использование при ударе по Крымскому мосту.
МИД России потребовал от Германии объяснений по поводу утекшей записи.
Издание Bild сообщало, что публикация в российских СМИ этой записи разговора стала «неприятной неожиданностью» для Вооруженных сил ФРГ.
До этого Шольц заявлял, что Берлин не будет передавать ракеты Taurus Украине, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Бондарчук допустил трансформации франшизы «Лед» в будущем
- Небензя заявил о планах РФ поднять тему терактов на «Северных потоках» в СБ ООН
- Доверяй, но проверяй: В России снова начнут инспектировать алкоголь
- Шольц обещал расследовать ситуацию с обсуждением офицерами ФРГ Крымского моста
- В России разрешили контрольные закупки алкоголя для проверки качества
- Минобороны РФ сообщило о сбитых в зоне СВО 107 дронах и ракетах Storm Shadow
- Двое сотрудников СК пострадали при детонации дрона в Брянской области
- Беглов пообещал выплаты жильцам пострадавшего от взрыва дома
- Авдеевку планируют оперативно восстановить
- Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru