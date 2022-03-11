В Польше сообщают о скорой нехватке мест для беженцев из Украины

По данным агентства, польская газета «Речь Посполита» пишет о том, что возможности приема беженцев в крупных городах страны на исходе.

Жители Украины начали эвакуироваться из страны с начала российской военной операции. Она началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».

