В Польше сообщают о скорой нехватке мест для беженцев из Украины
11 марта 202221:54
В Польше сообщают о скорой нехватке мест для размещения беженцев из Украины, передает ТАСС.
По данным агентства, польская газета «Речь Посполита» пишет о том, что возможности приема беженцев в крупных городах страны на исходе.
Жители Украины начали эвакуироваться из страны с начала российской военной операции. Она началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».
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11 марта 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru