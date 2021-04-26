В Германии планируют в июне открыть вакцинацию для всего взрослого населения

Власти Германии планируют начать вакцинацию против COVID-19 всего взрослого населения с июня. Об этом сообщает «Интерфакс».

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Как заявила канцлер страны Ангела Меркель, с июня у всех взрослых будет возможность записаться на получение вакцины. В настоящее время в стране идет вакцинация пожилых людей, медиков и людей с хроническими болезнями.

В Германии с начала пандемии заразились более 3,3 млн человек, около 82,3 тысяч пациентов скончались.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусГерманияАнгела Меркель
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