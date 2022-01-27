Жириновский поддержал предложение поставить оружие в ДНР и ЛНР

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире канала «СоловьевLive» заявил, что самопровозглашённые Донецкую (ДНР) и Луганскую (ЛНР) народные республики следует «насытить самым современным и мощным оружием».

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По его словам, он поддерживает предложение депутатов о поставках Донецку и Луганску отдельных видов вооружений «для повышения их обороноспособности».

«Дайте вы нормальное оружие Донецку и Луганску, чтобы там никакие провокации были невозможны. Тогда мы боялись, что может быть большой конфликт, но сейчас Украина и Запад провоцируют его сами», - резюмировал политик.

Ранее глава фракции «Единая Россия» Владимир Васильев призвал российское правительство оказать помощь ДНР и ЛНР в виде поставок военной продукции для сдерживания агрессии со стороны Киева, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВооружениеДНРЛНРЛДПРВладимир Жириновский
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