Жириновский поддержал предложение поставить оружие в ДНР и ЛНР

По его словам, он поддерживает предложение депутатов о поставках Донецку и Луганску отдельных видов вооружений «для повышения их обороноспособности».

«Дайте вы нормальное оружие Донецку и Луганску, чтобы там никакие провокации были невозможны. Тогда мы боялись, что может быть большой конфликт, но сейчас Украина и Запад провоцируют его сами», - резюмировал политик.

Ранее глава фракции «Единая Россия» Владимир Васильев призвал российское правительство оказать помощь ДНР и ЛНР в виде поставок военной продукции для сдерживания агрессии со стороны Киева, сообщает RT.

