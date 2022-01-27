Жириновский поддержал предложение поставить оружие в ДНР и ЛНР
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире канала «СоловьевLive» заявил, что самопровозглашённые Донецкую (ДНР) и Луганскую (ЛНР) народные республики следует «насытить самым современным и мощным оружием».
По его словам, он поддерживает предложение депутатов о поставках Донецку и Луганску отдельных видов вооружений «для повышения их обороноспособности».
«Дайте вы нормальное оружие Донецку и Луганску, чтобы там никакие провокации были невозможны. Тогда мы боялись, что может быть большой конфликт, но сейчас Украина и Запад провоцируют его сами», - резюмировал политик.
Ранее глава фракции «Единая Россия» Владимир Васильев призвал российское правительство оказать помощь ДНР и ЛНР в виде поставок военной продукции для сдерживания агрессии со стороны Киева, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
11,3 млн+74 692 / сут.
Умерли
328 тыс.+657 / сут.
Выздоровели
10,1 млн+28 197 / сут.
- Жириновский поддержал предложение поставить оружие в ДНР и ЛНР
- Четыре члена сборной России по биатлону не смогли вылететь на Олимпиаду в Пекин
- Против руководства Нацгвардии Украины возбудили дело о халатности после стрельбы в Днепре
- Медведев указал Обаме на место
- Мэр Мариуполя заявил, что политики на Западе нагнетают ситуацию
- Медведев заявил, что не верит в возможность отключения России от системы SWIFT
- В России штамм «омикрон» выявили уже в 74 регионах
- «Где сейчас Обама?»: Медведев ответил на угрозы «адских» антироссийских санкций Запада
- Прокуратура ФРГ выдвинула обвинения в шпионаже гражданину России
- ФАС предложила раздельное регулирование разных видов алкоголя
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru