СМИ: переговоры США и Финляндии по военным базам завершатся к концу года

Соглашение предусматривает возможность размещать на территории Финляндии американские военные базы. РФ оставляет за собой право на ответные меры при наличии угрозы безопасности страны, подчеркнули в дипломатическом представительстве.

«Российская реакция будет зависеть от содержания документа», - цитирует газета «Известия» заявление российского посольства.

США и Финляндия год назад начали обсуждение нового оборонного соглашения. К августу 2023 года состоялось три раунда переговоров.

Портал Yle 20 сентября сообщал о начале строительства на территории Финляндии авиабазы для размещения американских истребителей, отмечает «Радиоточка НСН».

