СМИ: переговоры США и Финляндии по военным базам завершатся к концу года
Переговоры Вашингтона и Хельсинки по новому оборонному соглашению должны завершиться к концу 2023 года, заявили в посольстве России в Финляндии.
Соглашение предусматривает возможность размещать на территории Финляндии американские военные базы. РФ оставляет за собой право на ответные меры при наличии угрозы безопасности страны, подчеркнули в дипломатическом представительстве.
«Российская реакция будет зависеть от содержания документа», - цитирует газета «Известия» заявление российского посольства.
США и Финляндия год назад начали обсуждение нового оборонного соглашения. К августу 2023 года состоялось три раунда переговоров.
Портал Yle 20 сентября сообщал о начале строительства на территории Финляндии авиабазы для размещения американских истребителей, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru