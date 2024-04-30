В Евросоюзе могут заблокировать TikTok

Социальная сеть TikTok может быть заблокирована на территории Европейского союза, сообщает Politico со ссылкой на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

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Она напомнила, что Еврокомиссия стала первой организацией в мире, сотрудникам которой запретили устанавливать TikTok на рабочие смартфоны.

Ранее дипломатическое представительство Китая в США выразило возмущение подписанным президентом США Джо Байденом законом о запрете на территории страны социальной сети TikTok, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: TikTok
ТЕГИ:ЕвросоюзСоцсети

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