В Евросоюзе могут заблокировать TikTok
30 апреля 202406:39
Социальная сеть TikTok может быть заблокирована на территории Европейского союза, сообщает Politico со ссылкой на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.
Она напомнила, что Еврокомиссия стала первой организацией в мире, сотрудникам которой запретили устанавливать TikTok на рабочие смартфоны.
Ранее дипломатическое представительство Китая в США выразило возмущение подписанным президентом США Джо Байденом законом о запрете на территории страны социальной сети TikTok, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru