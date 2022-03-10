Путин пообещал решить проблему повышенного спроса на товары

Президент России Владимир Путин заявил, что в стране повышается уровень спроса на товары, однако власти решат все эти проблемы.

«Ясно, что в такие моменты, конечно, повышается спрос со стороны людей на отдельные группы товаров. Но у нас нет сомнений в том, что в ходе работы в спокойном режиме будем решать все эти проблемы», - сказал Путин на совещании с членами правительства.

Правительство запретило вывоз более 200 товаров в недружественные страны

Он отметил, что обсудил ситуацию в экономике с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

«Мы с вами поговорим сегодня о комплексе мер по минимизации последствий санкций для российской экономики, для граждан нашей страны», - добавил президент.

Ранее в четверг правительство РФ запретило вывоз более 200 товаров в недружественные страны. В частности, до конца 2022 года запрещен вывоз в эти страны древесины. Речь также идет о телекоммуникационном и медицинском оборудовании, транспорте и сельхозтехнике.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭкономикаТоварыВладимир Путин
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