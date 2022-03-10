Путин пообещал решить проблему повышенного спроса на товары

Президент России Владимир Путин заявил, что в стране повышается уровень спроса на товары, однако власти решат все эти проблемы.

«Ясно, что в такие моменты, конечно, повышается спрос со стороны людей на отдельные группы товаров. Но у нас нет сомнений в том, что в ходе работы в спокойном режиме будем решать все эти проблемы», - сказал Путин на совещании с членами правительства.