Путин пообещал решить проблему повышенного спроса на товары
Президент России Владимир Путин заявил, что в стране повышается уровень спроса на товары, однако власти решат все эти проблемы.
«Ясно, что в такие моменты, конечно, повышается спрос со стороны людей на отдельные группы товаров. Но у нас нет сомнений в том, что в ходе работы в спокойном режиме будем решать все эти проблемы», - сказал Путин на совещании с членами правительства.
Он отметил, что обсудил ситуацию в экономике с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
«Мы с вами поговорим сегодня о комплексе мер по минимизации последствий санкций для российской экономики, для граждан нашей страны», - добавил президент.
Ранее в четверг правительство РФ запретило вывоз более 200 товаров в недружественные страны. В частности, до конца 2022 года запрещен вывоз в эти страны древесины. Речь также идет о телекоммуникационном и медицинском оборудовании, транспорте и сельхозтехнике.
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