В Европе не доверяют российской официальной информации по взрыву на Крымском мосту

Страны Европейского союза не доверяют официальной информации из России после взрыва на Крымском мосту. Об этом, как передаёт ТАСС, сообщил на пресс-конференции в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. По его словам, из Москвы поступает много информации, которая не заслуживает доверия.

«Я бы не придал даже капельки доверия тому, что они говорят», - сказал представитель ЕС, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать информацию о том, что взорванный на Крымском мосту грузовик пересёк территорию Болгарии, которая является членом ЕС.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в ходе рабочей встречи с Владимиром Путиным 9 октября назвал терактом взрыв на Крымском мосту. Такой вывод, по его словам, позволяют сделать «все данные первоначального этапа расследования». Как отметил Бастрыкин, теракт готовили украинские спецслужбы при помощи граждан России и зарубежных государств.

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Между тем, в Пентагоне отказались комментировать ЧП на Крымском мосту. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Минобороны Соединенных Штатов, в военном ведомстве видели сообщения о взрыве на Крымском мосту, но сказать по этому поводу нечего.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:Крымский МостЕвросоюз
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