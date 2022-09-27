В Европе назвали Зеленского самой большой угрозой безопасности в мире
В Европе ответили на заявления украинского лидера Владимира Зеленского о том, что президент России Владимир Путин якобы создает «угрозу стабильности в Европе».
Об этом написали подписчики издания Politico в Twitter. Они возразили президенту Украины, заявив, что он и есть проблема и угроза безопасности. «Вы грезили о вступлении Украины в НАТО, зная о позиции России. Вы – причина этого конфликта. Позор Западу за то, что пытается сделать из вас героя», – написал один из пользователей интернета. «Тошнит уже от этого парня. Очевидно, что он и есть проблема!», считает другой комментатор.
«Этот неудавшийся актер – самая большая угроза миру во всем мире», – отметил еще один читатель издания.
Лидеры европейских стран продолжают заявлять о поддержке Киева, но все чаще призывают коллег к уважительному диалогу с Москвой. Население Европы дает понять, что не поддерживает жесткие заявления политиков в отношении России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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