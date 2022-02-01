В Еврокомиссии заявили о подготовке санкций против Москвы

Отмечается, что санкции могут быть введены «в случае агрессии в отношении Украины». «Это будет очень серьезный, масштабный пакет, целью которого будет сдерживание России», — заявил политик. Он отметил, что в настоящее время ЕС сосредоточен на дипломатических усилиях по деэскалации ситуации вокруг Украины.

Тем временем, глава британского МИД Лиз Трасс заявила, что новый санкционный режим против РФ будет подготовлен к 10 февраля. Отмечается, что ограничительные меры будут самыми жесткими за все время.

