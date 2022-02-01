В Еврокомиссии заявили о подготовке санкций против Москвы

Евросоюз готовит пакет персональных, экономических, финансовых и торговых ограничительных мер против России, сообщают «Известия» со ссылкой на исполнительного вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса.

Белый дом заявил о готовности санкций против российской элиты

Отмечается, что санкции могут быть введены «в случае агрессии в отношении Украины». «Это будет очень серьезный, масштабный пакет, целью которого будет сдерживание России», — заявил политик. Он отметил, что в настоящее время ЕС сосредоточен на дипломатических усилиях по деэскалации ситуации вокруг Украины.

Тем временем, глава британского МИД Лиз Трасс заявила, что новый санкционный режим против РФ будет подготовлен к 10 февраля. Отмечается, что ограничительные меры будут самыми жесткими за все время.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции ЕС
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